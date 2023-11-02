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Игрок «Локомотива» Щетинин прокомментировал победу в матче с «Рубином» в Кубке России

Игрок «Локомотива» Щетинин прокомментировал победу в матче с «Рубином» в Кубке России
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18-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин прокомментировал победу своей команды в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (3:0). Молодой хавбек появился на поле на 70-й минуте, заменив Владислава Сарвели.

«Выходить на поле всегда приятно, а при таком комфортном преимуществе в счёте особенно. Была задача сыграть дисциплинированно, без риска, по возможности развить успех. Думаю, что в целом справился. Успел ли почувствовать игру за то время, которое провёл на поле? Естественно. Когда входишь в игру, обо всём остальном забываешь. Уходит и волнение, и какие-то другие мысли. Полностью сконцентрирован на игре. Дорожу каждой минутой, проведённой в игре, стараюсь действовать максимально полезно для команды. Понятно, что хочется играть как можно больше, но это не мне решать. Повторю, что для меня ценна каждая минута в составе «Локомотива», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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