Игнатов: в игре с «Краснодаром» «Спартак» выглядел лучше, чем в матче с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3) красно-белые смотрелись лучше, чем в игре чемпионата России с «Факелом» (0:2).

«Не было ли в команде микроповреждений после игры в Воронеже? Нет, самочувствие было нормальное, все играли в равных условиях. Поле в Воронеже было не самого лучшего качества, но сваливать только на это неправильно. Мы разобрали игру в Воронеже и сделали правильные выводы. В игре с «Краснодаром» выглядели лучше. У нас были моменты, чтобы закончить игру раньше, но это футбол, и он не прощает ошибок», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В прошедшем накануне матче Кубка России «Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3), но сохранил за собой первое место в группе D, набрав 12 очков. С «Факелом» красно-белые встречались 28 октября и уступили — 0:2.