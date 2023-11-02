Точилин — о 2:0 с «Факелом»: тяжёлая победа. Было много трудностей, но мы справились

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча с «Факелом» (2:0) в Фонбет Кубке России.

«Главное, что мы добились победы. Тяжёлой, трудовой. В начале матча пришлось немного потерпеть, но ребята с этой задачей справились.

Если брать в целом – счёт отражает то, что происходило на футбольном поле. По большому счёту мы не дали «Факелу» создать моменты у наших ворот. Да, было давление, было много неприятных стандартов. Но со всеми этими подходами мы справились. Поэтому считаю, что мы заслужили эту победу», – приводит слова Точилина пресс-служба ФК «Сочи».

В среду, 1 ноября, сочинцы на своём поле победили «Факел» в матче 6‑го тура группового раунда Пути РПЛ (2:0). Благодаря этой победе подопечные Александра Точилина финишировали на третьем месте в группе А с восемью очками и продолжат борьбу в турнире в плей‑офф Пути регионов.