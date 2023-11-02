Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торино — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян избежал травмы по итогам матча с «Буньольем»

В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян избежал травмы по итогам матча с «Буньольем»
Комментарии

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян избежал травмы в матче первого раунда Кубка Испании с командой «Буньоль».

«С Арсеном Захаряном всё в порядке, несмотря на столкновение. Травмы нет», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «РИА Новости Спорт».

С командой «Буньоль» «Реал Сосьедад» встречался накануне, 1 ноября, и одержал победу с минимальным счётом. Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте после столкновения с соперником. 20-летний россиянин перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». По состоянию на сегодняшний день хавбек провёл шесть матчей в рамках испанского первенства и не отметился результативными действиями.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Буньоль». Захарян появился в старте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android