Тикнизян: «Золотой мяч» Месси? Наверное, заслужил, но я болел за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси, который получил восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

«Никак не отношусь к восьмому «Золотому мячу» Месси. За кого болел? Я болел за «Локомотив» и за наши будущие победы. Заслужил ли Месси? Наверное, если получил», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 30 октября в парижском театре Шатле прошла церемония вручения «Золотого мяча». Месси обошёл в голосовании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (второе место) и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе (третье место).

В сезоне-2022/2023 Месси провёл 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач. 36-летний аргентинец выиграл чемпионат Франции, Кубок американской лиги и чемпионат мира, а также стал лучшим игроком мирового первенства.

Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Месси в € 35 млн.