Червиченко: судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе «Краснодара» в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра Пути РПЛ завершилась в пользу «быков» со счётом 3:2.

«Было видно, что «Спартак» играл с лидером турнирной таблицы в РПЛ. У «Краснодара» было преимущество, несмотря на то что судья принимал странные решения, «быки» смотрелись лучше. «Спартаку» было позволено гораздо больше. В начале матча Кривцов играет плечом в плечо и за это получает жёлтую карточку со штрафным. Умяров делает то же самое, причём бьёт игрока в заднюю поверхность бедра, но там не только карточки, но и штрафного нет. Мартинс летит открытыми шипами в ногу — вообще-то это красная, но даже штрафного нет. Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше. Была пара моментов, когда красно-белым повезло, что мяч попал в Селихова.

Игроки в «Краснодаре» более качественные и солидные. Когда смотришь на того же Классена, удивляешься, как человек вообще попал в «Спартак». Когда смотришь на игру Мелёшина, понимаешь, почему его так усердно пытались отдать в аренду в межсезонье», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.