Экс-игрок «Локо» забил победный гол на 90+9-й минуте и помог «Палмейрасу» отыграться с 0:3

Накануне состоялся матч 31-го тура чемпионата Бразилии «Ботафого» — «Палмейрас». Игра развивалась по крайне драматичному сценарию, а решающую роль в этой встрече сыграл футболист, ранее выступавший в чемпионате России.
Так, после первого тайма «Ботафого» вёл со счётом 3:0. Однако во второй половине встречи «Палмейрас» совершил потрясающий камбэк и забил четыре гола. Победное взятие ворот было оформлено на 90+9-й минуте игры. Его автором стал бывший защитник московского «Локомотива» Мурило.
Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. За железнодорожников он сыграл 75 матчей и забил пять голов. В составе «Локомотива» защитник стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка. 12 января 2022 года стало известно о переходе бразильца в «Палмейрас».
- 2 ноября 2023
-
12:15
-
12:12
-
11:55
-
11:51
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:40
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:13
-
11:05
-
10:48
-
10:47
-
10:40
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:12
-
10:06
-
10:04
-
10:04
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
08:50
-
08:35