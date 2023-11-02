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Экс-игрок «Локо» забил победный гол на 90+9-й минуте и помог «Палмейрасу» отыграться с 0:3

Экс-игрок «Локо» забил победный гол на 90+9-й минуте и помог «Палмейрасу» отыграться с 0:3
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Накануне состоялся матч 31-го тура чемпионата Бразилии «Ботафого» — «Палмейрас». Игра развивалась по крайне драматичному сценарию, а решающую роль в этой встрече сыграл футболист, ранее выступавший в чемпионате России.

Так, после первого тайма «Ботафого» вёл со счётом 3:0. Однако во второй половине встречи «Палмейрас» совершил потрясающий камбэк и забил четыре гола. Победное взятие ворот было оформлено на 90+9-й минуте игры. Его автором стал бывший защитник московского «Локомотива» Мурило.

Бразилия - Серия А . 31-й тур
02 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Окончен
3 : 4
Палмейрас
Сан-Паулу
1:0 Эдуардо – 21'     2:0 Тше Тше – 30'     3:0 Junior Santos – 36'     3:1 Endrick – 49'     3:2 Endrick – 84'     3:3 Лопес – 89'     3:4 Cerqueira – 90+9'    
Удаления: Адриэлсон – 76' / нет

Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. За железнодорожников он сыграл 75 матчей и забил пять голов. В составе «Локомотива» защитник стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка. 12 января 2022 года стало известно о переходе бразильца в «Палмейрас».

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