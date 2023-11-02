Экс-игрок «Локо» забил победный гол на 90+9-й минуте и помог «Палмейрасу» отыграться с 0:3

Накануне состоялся матч 31-го тура чемпионата Бразилии «Ботафого» — «Палмейрас». Игра развивалась по крайне драматичному сценарию, а решающую роль в этой встрече сыграл футболист, ранее выступавший в чемпионате России.

Так, после первого тайма «Ботафого» вёл со счётом 3:0. Однако во второй половине встречи «Палмейрас» совершил потрясающий камбэк и забил четыре гола. Победное взятие ворот было оформлено на 90+9-й минуте игры. Его автором стал бывший защитник московского «Локомотива» Мурило.

Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. За железнодорожников он сыграл 75 матчей и забил пять голов. В составе «Локомотива» защитник стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка. 12 января 2022 года стало известно о переходе бразильца в «Палмейрас».