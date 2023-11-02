Полузащитник «Спартака» Зобнин: надеюсь, с «Локомотивом» сыграю

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин не испытывает проблем со здоровьем и надеется принять участие в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Об этом российский хавбек сообщил после игры Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:3).

«Всё нормально со здоровьем. Надеюсь, что сыграю с «Локомотивом». Равная игра сегодня, мелочи решили. Настрой перед «Локомотивом»? Настрой всегда один. Без Промеса и Джикии тяжело», — приводит слова Зобнина ТАСС.

В прошедшем накануне матче Кубка России «Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3), но сохранил за собой первое место в группе D, набрав 12 очков. Зобнин не принимал участия в матче из-за того, что проходит восстановление от травмы. Ранее полузащитник пропустил матчи РПЛ с «Пари НН» (2:0) и «Факелом» (0:2).