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Защитник «Спартака» Бабич высказался об уровне сербских игроков в РПЛ

Защитник «Спартака» Бабич высказался об уровне сербских игроков в РПЛ
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Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что считает очень высоким уровень футболистов из Сербии, играющих в Российской Премьер-Лиге.

«Я много общаюсь со своими соотечественниками, играющими в России. В основном это происходит после матчей. Что касается самого сильного игрока из Сербии в РПЛ, то не стал бы выделять кого-то одного. В РПЛ собраны футболисты высокого уровня из моей страны», — приводит слова Бабича «РИА Новости Спорт».

Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» в летнее трансферное окно. По состоянию на сегодняшний день 27-летний защитник провёл за красно-белых семь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Спартак» после 13 туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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