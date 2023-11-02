Наир Тикнизян отреагировал на признание игроком месяца в «Локомотиве»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на признание игроком месяца в клубе.

«Награда лучшему игроку месяца в «Локомотиве» — ничего сильно значимого. Я благодарен болельщикам, которые голосуют. Но без партнёров, без нашего единства я бы эти награды не получал. Это заслуга всей команды — не только моя», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезона Тикнизян провёл 12 матчей в рамках РПЛ, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. «Локомотив» после 13 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт 5 ноября, когда в гости к железнодорожникам приедет «Спартак».