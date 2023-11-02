Игнатов: на самом плохом поле я играл за «Спартак-2», оно было на той же арене в Воронеже

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, поле в каком городе было самым худшим по качеству газона в его карьере. Напомним, красно-белые уступили «Факелу» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата России в Воронеже. После матча игроки московской команды жаловались на плохое качество поля.

«За мою карьеру это самое плохое футбольное поле, которое я видел? Нет. Когда я играл за «Спартак-2». Это было где-то в 2019 году, поле было ещё хуже — ноги ехали и землю уже было не видно. Тогда поле было примерно такого же качества, как на последней игре с «Факелом». Но на этих выходных газон был более цельным. Та игра была, кстати, тоже в Воронеже, на этом же стадионе.

Лично я не боюсь играть на таких полях и быть подверженным риску травм. Можно сказать, я не травматичный человек», — приводит слова Игнатова Metaratings.ru.