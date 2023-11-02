Червиченко: игрокам «Спартака» надо научиться бить пенальти. Это происходит второй раз

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о технике пробития 11-метровых ударов игроками московского клуба.

«Ситуация с пенальти происходит второй раз. Первый раз Промес так же ударил себя в ногу, и мяч не засчитали. Игрокам «Спартака» надо просто научится бить пенальти, вот и всё. Ну и вторую ногу отставлять подальше. Правила есть правила. Или давайте сейчас все будем слушать, какие нравятся правила Абаскалю. Пусть он нам их изложит, а мы тут же переформатируем под него весь чемпионат. Пусть напишет, что против «Спартака» всемером должны все выходить играть. Это будет ещё справедливее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на 84-й минуте матча Кубка России с «Краснодаром» (2:3) форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил за это жёлтую карточку.