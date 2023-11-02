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Защитник «Сочи» Маргасов — о матче с «Факелом»: хорошо сыграли, всё получалось у нас

Защитник «Сочи» Маргасов — о матче с «Факелом»: хорошо сыграли, всё получалось у нас
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Футболист «Сочи» Тимофей Маргасов отметил игру южной команды в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (2:0).

«Мы прессинговали высоко. Выбегали в быстрые атаки, с которых забили. Хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. Всё получалось у нас», — сказал Маргасов в эфире «Матч ТВ».

В состоявшемся накануне матче «Сочи» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Никиты Бурмистрова и Тимофея Маргасова. В итоге «Сочи» финишировал на третьем месте в группе А с восемью очками и продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. Воронежцы заняли последнее, четвёртое место (шесть очков) и завершили выступление на турнире. 31-летний Маргасов в этом сезоне провёл девять матчей в рамках РПЛ и сделал одну результативную передачу.

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