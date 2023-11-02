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«Театр мечты» превратился в «Театр ничего», плачевно». Невилл — после 0:3 от «Ньюкасла»

«Театр мечты» превратился в «Театр ничего», плачевно». Невилл — после 0:3 от «Ньюкасла»
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал свою бывшую команду после домашнего разгромного поражения от «Ньюкасла» в матче Кубка английской лиги (0:3).

«Прошлой ночью мы видели, как «Театр мечты» (стадион «МЮ» — «Олд Траффорд». – Прим. «Чемпионата») превратился в «Театр ничего». Каждый фанат «Юнайтед» испытывал скуку и безучастие. На поле игроки пребывали в настоящем шоке, игра выглядела плачевной. Тен Хаг находился в бедственном положении на глазах у всех болельщиков. Мы уже видели подобное раньше, мы знаем, чем это можем закончиться. С нас довольно!» – написал Невилл в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 10 туров. В Лиге чемпионов команда дважды проиграла: «Баварии» (3:4) и «Галатасараю» (2:3).

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