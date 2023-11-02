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Алонсо: Сергей Галицкий — великий человек. Делает всё для «Краснодара»

Алонсо: Сергей Галицкий — великий человек. Делает всё для «Краснодара»
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением о владельце команды — Сергее Галицком.

«Галицкий всегда с командой. Он доволен местом, которое занимает «Краснодар». Мы упорно работаем, он рад. Галицкий — великий человек. Он всегда с клубом, делает для него всё», — сказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Галицкий основал ФК «Краснодар» 15 лет назад — в 2008 году. За годы существования «быки» трижды становились бронзовыми призёрами чемпионата России, дважды выходили в финал Кубка страны, а также дважды доходили до стадии 1/8 финала Лиги Европы.

На данный момент «Краснодар» под руководством сербского специалиста Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 28 очков после 13 туров.

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