Александра Головина признали лучшим игроком октября в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком французской команды по итогам октября. Для хавбека эта награда стала второй в этом сезоне, ранее Головин признавался лучшим в сентябре.

В матче 9-го тура Лиги 1 с «Метцем» 22 октября Александр забил два мяча и принёс победу своей команде, которая в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Всего в девяти играх внутреннего первенства в сезоне-2023/2024 Головин забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

За «Монако» российский полузащитник играет с 2018 года. К французской команде Александр присоединился, перейдя из московского ЦСКА. В следующем матче Лиги 1 «Монако» сыграет с «Брестом», игра состоится 5 ноября.