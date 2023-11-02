Бывший тренер сборной России Бородюк сравнил Гуса Хиддинка и Дика Адвоката

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк сравнил Гуса Хиддинка и Дика Адвоката, которые работали во главе российской национальной команды. По словам Бородюка, у обоих специалистов разные подходы к коммуникации.

«Они разные. Хиддинк любит посидеть, пообщаться за чашечкой кофе, покурить сигару. У него прекрасное чувство юмора. Адвокат всё переживает в себе. Они оба профессионалы. Адвокат более эмоциональный и переживающий, а Хиддинк всё держит в себе. Я не могу говорить, как они относились к другим, но могу сказать, как относились ко мне, — это важно. Ко мне они всегда относились с огромным уважением, как и я к ним», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.