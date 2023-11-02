Сапета — о Петреску: он обижался постоянно. Минимум мужских поступков

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета вспомнил период работы под руководством Дана Петреску. Румынский специалист возглавлял бело-голубых с 2012 по 2014 год.

«У Петреску, конечно, было много суеты, много ора, крика. Постоянные недовольства. Мне кажется: он обижался постоянно. Вёл себя не по-мужски. Вот эти его руки постоянно вверх и вниз, падал постоянно на скамейку. Тренировочный процесс у него не сказать что топ. У него был тренер по физподготовке Патрик, который сейчас в «Сочи», хороший. А так сам Петреску не впечатлил.

В конце сборов, когда чемпионат начинался, он сказал мне, что не рассчитывает на меня. Можно было бы и пораньше сказать. А он сделал не по-мужски. Не лучший тренер в моей карьере. На что обижался? Он может пошутить, даже оскорбить человека, ну типа «хаха-хихи». А когда над ним человек может пошутить, он сразу в штыки.

Один раз был момент. Мы решили чуть сгладить углы. Перед Новым годом на телефоне в приложении были гномики, которых приклеиваешь на лицо как маску, мы на теории решили сделать с оператором. Тренер вратарей смеялся, тренер по физподготовке тоже, третий тренер — тоже. А Петреску так обиделся, что взял и теорию перестал проводить. Хотел уволить оператора. Мы заступились, хотели разбавить ситуацию. Это же прикол, а не унижение никакое. Он мог обидеться, если ему не так ответили. Минимум мужских поступков. Характер такой», — приводит слова Сапеты Legalbet.