Гладилин: Ивич как тренер на порядок сильнее Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении московской команды в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

«Не могу сказать, что игра разочаровала, потому что сейчас «Спартак» играет так, как может. Результат был не так важен ни для кого из соперников, потому что обе команды проходили дальше по турниру. Шла игра больше за престиж. Потенциал москвичей намного выше, чем у южан, но идёт очень большая ротация, и при этом все 22 футболиста Абаскаля считают себя игроками стартового состава. Такого нет ни в одной команде.

Ивич как тренер на порядок сильнее Абаскаля. Это показывает работа и результаты. «Спартак» выше по потенциалу и финансовым ресурсам, но идёт на седьмом месте таблицы, а «Краснодар» первый. Вот и все показатели. А ведь москвичи с таким составом и деньгами должны бороться за чемпионство с «Зенитом». Южане же выжимают из своих возможностей почти максимум. Как и другие клубы, которые тоже находятся наверху и борются за результат», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».