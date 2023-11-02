Защитник «Рубина» Сорокин признался, что хочет вернуться в сборную России

Футболист казанского «Рубина» Егор Сорокин рассказал, что не думает закрывать для себя тему возвращения в сборную России.

«Для себя страницу сборной России не закрываю, мне только 27 лет, на днях будет 28 (улыбается). Об этом даже речи нет. Буду играть, буду хорошо выглядеть, думаю, тренер оценит. Если я буду нужен, позовёт меня. На данный момент для меня это немножко далеко. За сборной мне интересно следить, потому что там играют мои знакомые и друзья. Международные игры — это всё равно международные игры, это большой плюс для футболистов, потому что они меняют обстановку, меняют картинку, надевают форму сборной России. Непростая ситуация у нас с футболом в стране, нет еврокубков, но это пройдёт, и всё будет хорошо», — приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».

В активе 27-летнего Сорокина только один матч за сборную России — товарищеская игра с Чехией в 2018 году.