Игрок «Краснодара» Волков: мы уверены, что показываем чемпионскую игру

Полузащитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о турнирных перспективах своей команды в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, «Краснодар» показывает чемпионскую игру.

«Давит ли приближение «Зенита» в турнирной таблице? Никакой нервозности нет. Так же готовимся к матчам. Теперь нам предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а потом уже будем готовиться к очной встрече с питерцами. Мы обсуждали с главным тренером, что этот этап самый важный для нас; чтобы наша задача воплотилась в реальность и нам было более комфортно играть после паузы, надо побеждать.

До этого и «Зенит» проигрывал, терял очки. В футболе всё бывает. Мы тоже не можем побеждать в каждом матче.

Не сказал бы, что есть какой-то спад, просто в каких-то моментах не хватает везения. Мы работаем так же, как и до этого. У всех команд бывают неудачи. До этого мы не проигрывали 18 матчей, а сейчас так получилось. Ничего страшного. Если нам суждено выиграть чемпионат, мы его выиграем.

Можно ли сказать, что у «Краснодара» чемпионский состав? Конечно. До ЦСКА у нас была длительная серия без поражений. Мы уверены, что показываем чемпионскую игру. Мы много тренировались, работали над физикой, и это приносит свои результаты», — приводит слова Волкова «Евро-Футбол.Ру».