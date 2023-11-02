Волков: «Спартак» играл хорошо, как обычно, просто удача была на стороне «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Сергей Волков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2). По его словам, красно-белые играли хорошо, но на стороне «быков» была удача.

«Какие эмоции вызвала победа над «Спартаком»? Ничего необычного. Эмоции такие же, как всегда. Если говорить с позиции психологии, то для эмоционального фона это было важно.

Игра была нацелена на атаку, шёл открытый футбол. Было очень интересно даже со стороны, на скамейке смотреть на такой футбол. Он был интенсивный, с обилием моментов.

Можно ли сказать, что «Краснодар» был больше мотивирован в этом матче? Не сказал бы. Соперник играл хорошо, как обычно. Просто удача была на нашей стороне», — приводит слова Волкова «Евро-Футбол.Ру».