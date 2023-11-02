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Зиньковский: сыграть с ЦСКА в 1/4 Пути РПЛ? Это большое дерби, громкое событие

Зиньковский: сыграть с ЦСКА в 1/4 Пути РПЛ? Это большое дерби, громкое событие
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский порассуждал о возможных соперниках своей команды на стадии 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Если честно, то без разницы, с кем играть в четвертьфинале Пути РПЛ. Если так подумать, то не хотелось ехать куда-то далеко. Возможное дерби с ЦСКА? С ЦСКА, наверное, даже лучше было бы. В Москве игра и хороший соперник. Хотя слабых команд в любом случае нет. Но матч с ЦСКА — громкое событие, большое дерби», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» занял первое место в своей группе Пути РПЛ, набрав в шести матчах 12 очков. В последнем туре подопечные Гильермо Абаскаля на домашней арене уступили «Краснодару» — 2:3.

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