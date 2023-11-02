Литвинов: не жалею ли, что ушёл из «Краснодара» в «Сочи»? У меня есть свои амбиции

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов рассказал, почему решился перейти в «Сочи». 22-летний защитник перебрался в сочинский клуб минувшим летом.

«Не ищу ли вариант с новым клубом? Думаю только о том, чтобы «Сочи» начал выигрывать. Команда готова бороться за более-менее высокие места. Всё для этого есть — осталось найти свою изюминку, с которой и будем выходить и побеждать. Станет ли «Краснодар» чемпионом? Шансы всё ещё большие, дай им бог. «Зенит» в начале сезона потерял прилично очков. Уже приблизились, но «Краснодар» способен взять титул. Приятно удивлён тому, что ребята идут на таком месте. Жалею ли, что сейчас не там? Быть просто в обойме и сидеть на замене — это бы меня не устроило. У меня есть свои амбиции, хочу выходить на поле и прогрессировать. А не сидеть и ждать чего-то», — приводит слова Литвинова Sport24.

В этом сезоне Литвинов провёл 10 матчей за «Сочи» в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.