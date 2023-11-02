Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» начинают сомневаться в Эрике тен Хаге

У футболистов «Манчестер Юнайтед» растут сомнения по поводу методов работы главного тренера команды Эрика тен Хага. Кроме того, игроки начинают проявлять недовольство друг другом. Об этом сообщает издание Manchester Evening News со ссылкой на собственные источники в команде нидерландского специалиста.

По информации источника, некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хаг склонен защищать одних игроков и при этом критиковать других, пускай и не публично. Из первых 15 матчей сезона-2023/2024 «красные дьяволы» проиграли восемь. После 10 туров в английской Премьер-лиге «Ман Юнайтед» занимает восьмое место в таблице, набрав 15 очков.

Накануне «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) на «Олд Траффорд» в матче Кубка английской лиги. «Красные дьяволы» — действующие обладатели Кубка лиги. Манкунианцы выиграли его в прошлом сезоне, одолев в финале как раз «Ньюкасл» (2:0).