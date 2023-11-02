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Защитник «Локомотива» Тикнизян не жалеет, что не ушёл в иностранный клуб летом

Защитник «Локомотива» Тикнизян не жалеет, что не ушёл в иностранный клуб летом
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не жалеет о том, что не перешёл в зарубежный клуб в летнее трансферное окно.

«Сейчас уже поздно думать о переходе в иностранный клуб, трансферное окно закрылось. Если я буду распыляться на это, распылять свои эмоции, свои мысли, концентрироваться не на том, на чём нужно, то от этого будет страдать мой уровень на футбольном поле. Так что я вообще об этом не думаю, ни о чём не жалею. Я счастлив в «Локомотиве», это самое главное. Как я уже много раз говорил, у любого футболиста, который играет в Российской Премьер-Лиге, есть желание попробовать свои силы в более сильном чемпионате. И это вполне нормально. Главное, эти слова подкреплять какими-то действиями, самоотдачей и прогрессировать», — приводит слова Тикнизяна ТАСС.

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл 12 матчей в рамках РПЛ, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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