Победный гол на 120-й минуте — в видеообзоре матча Кубка Италии «Удинезе» — «Кальяри»

Накануне, 1 ноября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встретились «Удинезе» и «Кальяри». Игра проходила в Удине и завершилась победой гостей по итогам дополнительного времени — 2:1. В этом матче была весьма драматичная развязка — победный гол состоялся на последних секундах второго экстра-тайма.

«Кальяри» на 120-й минуте вырвал победу у «Удинезе» в Кубке:

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«Удинезе» открыл счёт на 63-й минуте, автором дебютного гола в этом матче стал Аксель Турель Гюссанд. Однако на 80-й минуте Николас Виола восстановил равенство на табло. Игра перешла в дополнительное время, где сильнее оказался «Кальяри». На 120-й минуте Джанлука Лападула совершил результативный удар и принёс своей команде путёвку в 1/8 финала национального Кубка.