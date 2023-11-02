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«Брайтон» продлил контракт с 33-летним голкипером команды

«Брайтон» продлил контракт с 33-летним голкипером команды
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«Брайтон» согласовал продление сотрудничества с 33-летним вратарём Джейсоном Стилом. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Новый контракт голкипера с «чайками» будет действовать до конца июня 2026 года.

Фото: brightonandhovealbion.com

«Я очень рад за Джейсона. Он отличный игрок. Его отношение, лидерство и то, что он привносит в этот клуб каждый день, были огромной частью нашего прогресса на протяжении всего его пребывания здесь», — приводит слова главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби клубная пресс-служба.

Стил выступает за «Брайтон» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне голкипер провёл за «чаек» девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Предыдущее соглашение игрока с английским клубом действовало до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к защитнику «Галатасарая» Саше Боэ.

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