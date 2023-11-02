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Шавло: «Спартак» — красная тряпка для других команд. У всех есть настрой против них

Шавло: «Спартак» — красная тряпка для других команд. У всех есть настрой против них
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Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне. По его мнению, «Спартак» выступает в роли «красной тряпки» для ряда других команд.

«Спартак» отличается последние годы тем, что то играет стабильно, то начинается полоса. Против «Факела» играть на том поле было тяжело. Мы видели, что соперник носился, игра жизни была против «Спартака». Недаром тренер сказал, что для всех «Спартак» — красная тряпка. У всех команд есть настрой против них. Ну и где-то у «Спартака» не получается — в обороне делают ошибки, которые не должны делать. Вот и нестабильно играют. Если прибавить в этом, команда достойна находиться выше», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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