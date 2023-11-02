Гафин: дебют Захаряна в ЛЧ был менее волнительным, чем игра в финале Кубка России

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о своём разговоре с бывшим полузащитником московской команды Арсеном Захаряном после его дебюта в Лиге чемпионов в составе «Реала Сосьедад». Российский хавбек вышел на поле в главном еврокубковом турнире в матче 3-го тура группового этапа с «Бенфикой» (1:0), заменив товарища по команде на 76-й минуте.

«Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финале Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, в сезоне-2021/2022 московское «Динамо» уступило в финале Кубка России «Спартаку» — 1:2. Захарян в том матче отметился голом.