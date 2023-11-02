Константин Зырянов: за несколько сезонов «Черноморцу» нужно выйти в РПЛ

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов заявил, что его команде нужно выйти в Российскую Премьер-Лигу в течение нескольких лет.

«В принципе, занимаем не то место, на которое рассчитывали перед стартом чемпионата. Если бы перед сезоном нам сказали, что проиграем всего четыре матча за 16 туров, я бы счёл это отличным результатом. Но если бы потом сказали, что выиграем всего трижды, я бы ответил, что это не очень хорошо. Нам тяжеловато даются победы, но это повод работать, работать и ещё раз работать, чтобы повернуть фортуну к себе лицом. В некоторых матчах ведём 1:0, не можем забить — и потом теряем очки.

Какая в целом задача на сезон? У нас не стоит задач на сезон. Понятно, что самое главное — не вылететь из Первой лиги. За несколько сезонов «Черноморцу» нужно выйти в РПЛ. Команда потихоньку строится. Мы выявляем слабые места, чтобы их усиливать и спокойно двигаться дальше.

Новороссийск всегда был футбольным городом. Конечно, инфраструктура не очень. Но сейчас переехали на отличную современную базу. В планах построить новую базу, стадион. Если это всё будет реализовано — очень надеюсь, что будет — для Новороссийска будет круто», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.