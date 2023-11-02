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Постекоглу в третий раз подряд номинирован на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Постекоглу в третий раз подряд номинирован на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу в третий раз подряд номинирован на звание лучшего тренера месяца в английской Премьер-лиге. Предыдущие два раза он выигрывал данную награду.

В октябре «Тоттенхэм» провёл три матча в чемпионате и одержал в них три победы: дома над «Фулхэмом» (2:0) и на выезде над «Лутоном» (1:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). Подобное не удалось ни одной другой команде.

Напомним, после девятого тура лондонская команда под руководством Постекоглу набрала 23 очка за девять игр. Этот показатель стал лучшим стартом в истории английской Премьер-лиги как у тренера. Австралиец опередил по этому показателю таких специалистов, как Гус Хиддинк (22) и Майкл Уолкер (22).

На данный момент «шпоры» единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 26 очков после 10 туров и опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два балла.

Австралийский специалист возглавил «Тоттенхэм» прошлым летом. До этого Постекоглу работал со сборной Австралии, а также с такими клубами, как «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», «Йокогама Ф. Маринос» и «Селтик».

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