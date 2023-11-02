Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торино — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торино» Юрич заявил, что его команде не хватает Миранчука

Тренер «Торино» Юрич заявил, что его команде не хватает Миранчука
Комментарии

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«За последние два года была мы выстроили хороший стиль игры. Однако нам нужны правильные и подходящие исполнители. Очевидно, в этом году у нас не так много подобных футболистов. Такого качественного исполнительского мастерства, как у Миранчука, ни у кого в команде нет. Тяжело отыскать для него достойную замену», — приводит слова Юрича аккаунт ToroGoal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Миранчук играл за «Торино» в прошлом сезоне на правах годичной аренды. Российский полузащитник провёл за туринский клуб 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Материалы по теме
Франко Камоцци: не нужно ставить крест на карьере Миранчука в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android