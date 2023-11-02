Тренер «Торино» Юрич заявил, что его команде не хватает Миранчука

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«За последние два года была мы выстроили хороший стиль игры. Однако нам нужны правильные и подходящие исполнители. Очевидно, в этом году у нас не так много подобных футболистов. Такого качественного исполнительского мастерства, как у Миранчука, ни у кого в команде нет. Тяжело отыскать для него достойную замену», — приводит слова Юрича аккаунт ToroGoal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Миранчук играл за «Торино» в прошлом сезоне на правах годичной аренды. Российский полузащитник провёл за туринский клуб 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.