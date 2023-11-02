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Барриос высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Балтикой»

Барриос высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Балтикой»
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Футболист «Зенита» Вильмар Барриос высказался о предстоящем матче с «Балтикой». Игра 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт в субботу, 4 ноября, в Калининграде.

«Есть ли разница при подготовке к Кубку и к РПЛ? Разницы нет: мы знаем, что это будет очень важный для нас матч. Мы близки к нашей цели вернуться на первое место — для этого нужно побеждать. «Балтика» очень опасна дома, но мы едем туда за победой. Будем стараться показывать свой футбол — свой лучший футбол — чтобы победить и вернуться с тремя очками.

Мы знаем, что «Балтика» — это команда, которая дома очень активно прессингует, большими силами выходит в атаку. Конечно, будем делать всё, чтобы навязать свою игру, нивелировать преимущество соперника, увезти из Калининграда три очка. Очень важно грамотно разобрать соперника, подойти во всеоружии. Мы постараемся сделать всё, чтобы та игра, которую «Балтика» обычно показывает на своём поле, не помешала нам победить», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

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