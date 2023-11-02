Александр Головин отреагировал на признание игроком месяца в «Монако» второй раз подряд

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на то, что его признали игроком месяца в составе французской команды по итогам октября.

«Благодарен болельщикам за такую оценку и признание, тем более второй месяц подряд. Мы играем именно для них, все это понимают. Поэтому будем стремиться радовать игрой и результатами тех, кто поддерживает «Монако».

Имеет ли для меня значение, что выиграл голосование с таким большим преимуществом (у Головина 91% голосов. — Прим. «Чемпионата»)? Значение имеют результаты команды. Без усилий партнёров никто ничего не сделает. У нас все выкладываются по максимуму, мы стараемся помогать друг другу. Самое главное, чтобы всё это складывалось в единый результат и приводило к победам», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.