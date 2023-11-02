Зырянов: в этом году чемпионат России интересный. Есть интрига, можно смотреть

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался об интриге в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не моё дело оценивать РПЛ. Я скажу, что в этом году чемпионат интересный. Есть интрига, можно смотреть. Уже любопытно, что несколько команд борются за чемпионство. Пока. Не знаю, как там дальше будет. Пока интересно», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 13 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 28 очков. На втором месте находится «Зенит» с 26 очками. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов» (22). В зону вылета опустилась калининградская «Балтика» (12). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи».