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«Кого народ критиковать будет?» Зырянов рассказал, зачем сейчас нужна сборная России

«Кого народ критиковать будет?» Зырянов рассказал, зачем сейчас нужна сборная России
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Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов поделился мнением о том, для чего нужна российская национальная команда в условиях её отстранения от международных турниров.

«Сборная в любом случае нужна. Потому что если сборная не будет играть, то кого народ критиковать будет? Они же все без работы останутся. Пусть сборная собирается и работает спокойно, а Карпин — тренирует. А люди, которые профессионально критикуют, пусть профессионально критикуют. Каждый выполняет свою работу.

Интересны ли такие матчи, как со сборной Кении? Вы же знаете, что мы не выбираем. Какие есть сборные, какие соглашаются сыграть со сборной России, чтобы не попасть под какое-то давление извне, с теми и встречаемся», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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