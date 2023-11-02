Защитник «Баварии» де Лигт получил травму колена и выбыл на 4-6 недель

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт получил повреждение колена и локтевого сустава в минувшем матче Кубка Германии с «Саарбрюккеном», в котором мюнхенский клуб проиграл со счётом 2:1. Об этом информирует Bild.

Нидерландский футболист был заменён на 25-й минуте встречи национального кубка. В ближайшее время де Лигт начнёт процесс реабилитации.

Напомним, в минувшем сентябре де Лигт уже выбывал из состава «Баварии» по причине травмы, из-за которой он пропустил 22 дня.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и получил две жёлтые карточки. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.