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РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов

РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов
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Российский футбольных союз (РФС) наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов. Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление тренера Олега Нечаева в отношении казанского клуба.

«Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на сайте организации.

Также РФС удовлетворил заявление экс-тренера «Рубина» Юрия Уткульбаева о признании увольнения совершённым клубом без уважительных причин и о взыскании задолженностей с учётом уточнения требований. Теперь «Рубин» обязан выплатить тренеру компенсацию за досрочное расторжение контракта, единовременное вознаграждение поощрительного характера, проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за просрочку выплаты указанной задолженности и компенсацию расходов на оплату услуг представителя.

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