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«Ростов» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск

«Ростов» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Встреча начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа B
02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа Кубка России «Ростов» набрал восемь очков и занимает третье место в группе B. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Урал» также заработал восемь очков и находится на второй строчке. Возглавляет квартет московский «Локомотив», у которого в активе 13 очков после шести матчей. Замыкает группу B казанский «Рубин», набравший после шести матчей четыре очка.

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