ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на 6-й тур Кубка России

Сегодня, 2 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся ЦСКА и «Оренбург». Игра группы А пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
ЦСКА: Тороп, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гаич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
«Оренбург»: Ходанович, Полуяхтов, Гойкович, Хотулёв, Сидоров, Башич, Титков, Михайлов, Гюрлюк, Куэро, Ковалёв.
После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА набрал восемь очков и располагается на втором месте группы А. «Оренбург» после аналогичного количества игр набрал 11 очков и занимает первое место в таблице.
Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 6:0.
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