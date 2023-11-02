Ловчев: «Спартак» обучает иностранного тренера футболу. Ни один игрок у Абаскаля не вырос

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении красно-белых в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

«Конечно, если брать количество голов, публика получила удовольствие. Но если разбирать моменты, «Спартак» предстал неклассной командой — много беготни, много грубейших ошибок. Всё продолжается из матча в матч: опять у Спартака новый состав, опять ошибки в обороне, опять поражение.

Сколько раз говорится о том, что Абаскаль не определился с составом. Я понимаю, что это Кубок, что матч не носил турнирного значения. Но каждый матч витает один и тот же вопрос — увольнять или оставлять Абаскаля. Одни и те же ошибки в обороне. Не говорю, что Денисов плохой футболист — он молодой россиянин, надо доверять, но надо и обучать, чтобы прибавлял. А я не вижу, что у Абаскаля футболисты прибавляют. У игроков есть индивидуальные качества, они их на поле проявляют, когда могут.

Много небрежности — у вратаря, у защитников в эпизодах, в отборе. Ахметов простреливает, и один игрок среди четырёх спартаковцев забивает. Из раза в раз такое, и я вижу, что Абаскаль что-то хочет нам доказать — то ли что вы ничего не понимаете в футболе, а я знаю, то ли ещё что-то. Но критерий-то один — результат. Очень много поражений для «Спартака», много несуразного, неопределённость с составом.

«Спартак» обучает иностранного тренера футболу. Такое уже было и не раз. Много говорится про то, какой хороший тренер Тедеско — вот он тренирует сборную Бельгии. Так он после «Спартака» работал в клубе Германии, откуда его, называя вещи своими именами, турнули. Сборная Бельгии — да, но пока он там ничего не выиграл.

Единственный из иностранцев, который себя хорошо проявил после ухода — это Эмери, он выиграл трофеи.

У «Спартака» я вижу со стороны Абаскаля простую историю — он бесконечно тасует состав, но даже в те моменты, когда получаются хорошие матчи, он всё равно меняет состав. Это для меня удивительно — понимаю, что не только один чемпионат, но это 40 матчей за сезон. Вы определитесь со стартовым составом и добивайтесь результата. Это самое главное. Мы говорим о чём угодно применительно к Абаскалю, кроме одного — результата-то нет… Ни один человек у Абаскаля не вырос. Бонгонда приехал, отлично себя проявлял, а теперь нулевой. С Джикией и Соболевым у него что-то происходит. И когда ты это складываешь, понимаешь, что работа неудовлетворительна.

По голу Соболева с пенальти — не понимаю, о чём спорить. Если есть правила и если Саша коснулся мяча, это нарушение, это формальный подход», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.