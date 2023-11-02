Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своих предматчевых ритуалах

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своих предматчевых ритуалах.

«Есть ли какие-то предматчевые ритуалы? Да, но это делается больше для того, чтоб включиться в состояние игры. Есть пара ритуалов, которые никуда не денутся и всегда будут сопровождать меня, без всяких форс-мажоров. Как-то с детства это пошло. Не буду говорить, что за ритуалы, но это и не так важно. Просто себя определённым образом настраиваю на матч. Если всё соблюдается, то кажется, будто всё идёт правильно и по плану.

Настраиваться на матч – это искусство. У тебя может произойти какая-то семейная ситуация, может быть просто плохое настроение, может просто не пойти, такое бывает. Важно психологически правильно отреагировать. Вот есть Игорь Акинфеев, который этим уже 20 лет занимается, и я понимаю, насколько сложно 20 лет подряд делать одно и то же. С опытом, наверно, полегче, но всё равно это тяжёлая ноша, и мне предстоит ещё многое понять. Пробовать это на своей шкуре – важный для меня урок», — приводит слова Торопа пресс-служба клуба.