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Жена Гюндогана опровергла информацию, что игрок недоволен отношением «Барселоны» к себе

Жена Гюндогана опровергла информацию, что игрок недоволен отношением «Барселоны» к себе
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Сара Гюндоган, являющаяся супругой полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана, опровергла информацию, ранее появившуюся в СМИ, согласно которой футболист недоволен отношением клуба к себе и своей семье.

«Я действительно счастлива в Барселоне. Мы любим местных жителей, клуб и всё остальное. Не доверяйте громким новостям, которые просто берутся из воздуха», — написала жена Гюндогана в своей социальной сети.

Напомним, ранее появились сведения, что Гюндогану не понравилось, что клуб не помог ему и его семье найти новое место жительства, а также решить вопрос с транспортом после их переезда в Барселону.

Немецкий полузащитник минувшим летом перешёл в каталонский клуб из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Ла Лиги футболист сыграл в 11 матчах (один гол и две результативные передачи).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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