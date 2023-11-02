Бас Дост приостановил карьеру футболиста после потери сознания во время матча с «АЗ»

Нападающий нидерландского «НЕК Неймеген» Бас Дост заявил, что принял решение приостановить приостановить футбольную карьеру после потери сознания в матче 10-го тура Эредивизии с «АЗ Алкмар» (2:1).

«Сейчас я узнал от своего кардиолога, что стало причиной того, что произошло со мной во время матча «АЗ Алкмар» — «НЕК». За последние несколько дней я прошёл множество обследований, которые показали, что у меня воспаление сердечной мышцы (миокардит). Причин воспаления сердечной мышцы может быть несколько, и последствия могут быть весьма серьёзными, но мне повезло, что меня удалось успешно реанимировать на поле. Не могу не выразить благодарность медикам «НЕК» и «АЗ Алкмаар» за их правильные действия там, на поле.

Обследования будут продолжаться в течение следующих нескольких дней, а затем я отправлюсь домой, где мне необходимо отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. Только после этого я получу больше информации о своём будущем и тогда смогу рассказать о нём подробнее. Пока же я возьму паузу в футболе и проведу ближайшее время с семьёй и близкими. Надеюсь, все отнесутся к этому с уважением.

Все знают, что я буду скучать по игре. Прежде всего, по своим коллегам, а также по болельщикам, тренировкам и атмосфере на футбольных стадионах. Я могу наслаждаться этим безмерно. Однако сейчас пришло время посмотреть на себя со стороны и отдохнуть. Я ни на что не рассчитываю в ближайшее время, только на своё выздоровление в кругу семьи и близких», — приводит слова Доста пресс-служба клуба.