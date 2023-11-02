ЦСКА — «Оренбург»: Гюрлюк сразу сравнял счёт

Сегодня, 2 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются ЦСКА и «Оренбург». Игра группы А проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте Фёдор Чалов реализовал 11-метровый.

На 37-й минуте Эмирджан Гюрлюк сравнял счёт.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА набрал восемь очков и располагается на втором месте группы А. У «Оренбурга» 11 очков после аналогичного количества игр, он занимает первое место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече ЦСКА разгромил «Оренбург» со счётом 6:0.