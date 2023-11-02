«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Встреча начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Медведев, Мелёхин, Терентьев, Чернов, Лангович, Акбашев, Байрамян, Тугарев, Уткин, Комаров, Комличенко.

«Урал»: Мамин Ал., Эммерсон, Мамин Ар., Кики, Сунгатулин, Филипенко, Егорычев, Аюпов, Ишков, Шеттине, Юшин.

После пяти туров группового этапа Кубка России «Ростов» набрал восемь очков и занимает третье место в группе B. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Урал» также заработал восемь очков и находится на второй строчке. Возглавляет квартет московский «Локомотив», в активе которого 13 очков после шести матчей. Замыкает группу B казанский «Рубин», набравший четыре очка за шесть матчей.