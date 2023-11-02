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«Динамо» — «Пари НН»: стартовые составы команды на матч Кубка России

«Динамо» — «Пари НН»: стартовые составы команды на матч Кубка России
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра группы D будет проходить стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков (Набережные Челны). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D
02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
1 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Севикян – 13'     1:1 Тюкавин – 16'    

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лепский, Маричал, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Макаров, Карраскаль, Смолов, Тюкавин.

«Пари НН»: Кукушкин, Гоцук, Толстопятов, Шнапцев, Жигулёв, Майга, Кухарчук, Эссьен, Мухин, Севикян, Кутателадзе.

В текущем сезоне команды дважды встречались друг с другом. В матче Кубка России победу одержали футболисты «Пари НН» (1:1, по пен.4:3). В матче 8-го тура РПЛ победитель выявлен не был, встреча завершилась вничью — 1:1.

После пяти сыгранных матчей «Пари НН» потерял все шансы на продолжения борьбы в турнире. Подопечные Сергея Юрана набрали два очка и находятся на последнем месте в группе D. В активе «Динамо» восемь очков. Москвичи идут на третьем месте, отставая от «Краснодара» на три очка.

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