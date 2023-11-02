Гендир «Родины» заявил, что хочет видеть ЦСКА соперником в Кубке России

Генеральный директор московской «Родины» Константин Архипов заявил, что хочет видеть ЦСКА соперником команды в плей‑офф Фонбет Кубка России.

«С кем бы мы хотели сыграть? Я бы хотел ЦСКА. Надеюсь, ажиотаж будет высоким при любом сопернике», — приводит слова Архипова «Матч ТВ».

Отметим, что ЦСКА уже прошёл в Путь РПЛ Кубка России. Армейцы могут сыграть с московской «Родиной», если команда Владимира Федотова вылетит из Пути РПЛ. Ещё один вариант встречи этих соперников — Суперфинал турнира.

Жеребьёвка плей‑офф Кубка России пройдёт 3 ноября.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в матче Пути РПЛ Кубка России встречаются ЦСКА и «Оренбург». Игра группы А проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. На данный момент счёт в игре 2:1 в пользу армейцев.