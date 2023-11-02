«Торино» — «Фрозиноне»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Торино» и «Фрозиноне». Встреча начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом раунде Кубка Италии «Торино» была побеждена команда «ФеральпиСало» со счётом 2:1. В свою очередь, «Фрозиноне» в первом раунде этого турнира обыграл «Пизу» со счётом 1:0.

В последних пяти матчах команда из «Торино» потерпела три поражения, один раз сыграла вничью и одержала одну победу. «Фрозиноне» на аналогичном отрезке также трижды проиграл, один раз сыграл вничью и один раз выиграл.

Последний раз команды встречались в сезоне-2018/2019. В первом круге «Торино» обыграл «Фрозиноне» со счётом 3:2, а во втором «Торино» одержал победу со счётом 2:1.